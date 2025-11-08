ウクライナで無人機の準備をするロシア兵。6日に公表された画像（ロシア国防省提供、AP＝共同）【キーウ共同】ウクライナのシビハ外相は7日、ロシア軍によるウクライナ侵攻に多くのアフリカ人が参加していることを確認したとX（旧ツイッター）で明らかにした。少なくともアフリカの36カ国から計1436人に上るという。シビハ氏は「ロシアの侵略戦争に加わることは非道徳的で国際法違反だ」としてアフリカ各国の政府に自国民の参