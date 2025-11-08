元自民党衆院議員の金子恵美氏（47）が8日までに自身のYouTubeチャンネル「金子恵美チャンネル」を更新。自民党の石破茂前首相が一部メディアで、高市早苗首相政権に対し批判的な発言をした件に対し、苦言を呈した。金子氏は今回の動画で、現段階における高市内閣の支持率への分析や、臨時国会における代表質問の答弁などの総チェックを行うなどした。その中で最近、石破氏が一部メディアで高市政権に対して批判的なトーンや疑問を