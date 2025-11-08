Áª¼ê¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Î¿´¤â»Ù¤¨¤ë±óÆ£¡Ê±¦¡Ë¡£¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¥Ê¥¤¥ó¤Î¡Ö¿´¡×¤ò»Ù¤¨¤ëÌ¾¥³¡¼¥Á¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¤È¤³¤í¤ÇÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤¯ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×DeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î±óÆ£ÂóºÈ¥á¥ó¥¿¥ë¥¹¥­¥ë¥³¡¼¥Á¤Ï²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤¾¡Ö¥Ï¥Þ¤ÎÌ¤Íè¡× ¥É¥é1¤Î°ïºà¡¦¾¾Èø¼®²¸¤¬¸«¤»¤¿Á¯¤ä¤«¥Ò¥Ã¥Èº£½©¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¥é¥¤