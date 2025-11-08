Google（グーグル）は、生成AI「Gemini」を「Google マップ」に統合した。これにより、「ルート沿いにビーガン対応で安いレストランがある？」と質問した上で、続けて駐車場の有無を尋ねたり、明日の予定をカレンダーに登録したりする複数の複雑なリクエストを運転中に全てハンズフリーで実行できる。 ほかにも、運転中に見かけた事故や道路の冠水、渋滞状況などを話かけると即座にレポ