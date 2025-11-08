10月21日に発足した高市内閣の支持率がJNNが11月1日、2日に行った調査によると82.0％であることが分かった。政権発足直後の支持率としては2001年以降の歴代内閣で比較すると小泉内閣（88.0％）に次ぐ2番目の高さだった。（ちなみに過去30年遡っても同じ結果だった）【データを見る】年代別の政党支持率、11月と8月を比べてみると…一方、政党支持率では自民党は先月から1.0ポイントの上昇、新たに連立に加わった日本維新の会は0.3