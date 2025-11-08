7日、欧州議会で演説した台湾の蕭美琴副総統（中央）＝ブリュッセル（中央通信社＝共同）【台北共同】台湾の蕭美琴副総統は7日、欧州連合（EU）欧州議会で演説し、台湾海峡の平和は世界の安定にとって重要だと訴えた。日米欧などの議員で構成する「対中政策に関する列国議会連盟（IPAC）」が発表した。台湾の副総統クラスが海外の議会で演説するのは異例だ。欧州議会で開かれたIPACの年次会合で演説した。台湾の中央通信社によ