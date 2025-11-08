この週末は、きょうは晴れ、あすは雨とメリハリのある天気になりそうです。お出かけや紅葉狩りなどはきょうがオススメです。あす、関東では冷たい雨になるでしょう。きのう6日ぶりに20℃に届いて過ごしやすい陽気になった東京は、けさは冷え込みが弱まっています。一方、札幌では今季初めて0℃未満の冬日になるなど、北海道では今季一番の冷え込みの所が続出しています。きのう、積雪エリアが拡大しています。けさも路面の凍結には