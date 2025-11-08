戦時経済体制が続くロシア。数字こそ「好景気」を表しているものの、その前途は決して明るいものとは言えない。人気のYouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」を運営する“すあし社長”が、ロシア経済の現在と未来について、前・後編にわたって解説する。※本稿は、すあし社長『あの国の「なぜ？」が見えてくる世界経済地図』（かんき出版）の一部を再編集してお届けします。2025年9月時点の世界経済、情勢に基づいた内容です。ロシ