◆女子ゴルフ最終プロテスト最終日（７日、岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ＝６４６４ヤード、パー７２）４日間７２ホールの戦いが終わり、１８位タイまでの２２人が合格した。オーストラリア生まれの杉山もも（２３）が初日１００位スタートから巻き返し、通算１アンダー１５位で突破を決めた。人類で初めて月面着陸に成功した宇宙飛行士のニール・アームストロング氏と同じパデュー大（米・インディアナ州）卒の才女が大きな一歩