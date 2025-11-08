【TOTOジャパンクラシック】第2日渋野日向子「めちゃくちゃイライラ」…これから待ち受ける5日間90ホール、過酷な闘い存在感を示すか。首位発進の畑岡奈紗（26）が4打スコアを伸ばし通算11アンダーで申ジエ（37）と並び、週末に向かう。その畑岡は、今季で米ツアー9年目で6勝を挙げている。13人が参戦している同ツアーで日本勢のエースといっていい存在だが、2022年の大会を最後に優勝はなく、16年のプロ転向時の目標だった