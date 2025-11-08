熊本県荒尾市の旧三池炭鉱万田坑と福岡県大牟田市にまたがる同炭鉱専用鉄道敷跡で3日、世界文化遺産登録10周年記念のウオークラリー（荒尾市主催）があった。家族連れなど374人が参加し、かつて炭鉱電車が走っていた風景に思いをはせながら、ウオーキングを楽しんだ。コースは万田坑を挟み、大牟田市の諏訪川橋梁（きょうりょう）前から荒尾市の原万田駅跡までの約2・5キロ。参加者は万田坑で公開されている炭鉱電車2両を見学