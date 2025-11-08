長崎県平戸市が、アサヒビールから企業版ふるさと納税の制度を活用した1千万円の寄付を受け、市庁舎で4日、同社への感謝状贈呈式が行われた。同社は飲酒を含めた飲み方の多様性「スマートドリンキング（スマドリ）」を提唱。スマドリを推進する地方創生事業案を公募し、今回は平戸市を含む10自治体が寄付対象に選ばれた。平戸市は2025年度、適正飲酒の啓発やノンアルコール飲料の選択を提案することにより、夜にライトアップ