長崎原爆で児童や教職員ら約1300人が亡くなった長崎市橋口町の山里小学校で5日、犠牲者を慰霊する平和祈念式が開かれた。児童約550人が出席し、「私たちは戦争を知らないが、平和の素晴らしさは知っている。これからもしっかりと平和の大切さを学んでいく」と誓った。