½ñÅ¹¤ËÊÂ¤Ö¿ôÂ¿¤¯¤ÎËÜ¡£ÆÉ¼Ô¤¬¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¸°¤Ï¡ÖÁõÃú¡×¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜ¤Î´é¤Ç¤¢¤ëÉ½»æ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥«¥Ð¡¼¤äÂÓ¡¢»æ¤ÎÁÇºà¤ä¤·¤ª¤ê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ËÜÁ´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤ä¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤ò·è¤á¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤À¡£ÁõÃú¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ42Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£Åìµþ¤Ë½ÐÈÇ¶È³¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢Ê¡²¬¤òµòÅÀ¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿½ñÀÒ¤ÏÌó1400ºý¡£¾®Àâ¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¢»×ÁÛ½ñ¡¢»í½¸¤Ë²Î½¸¡Ä¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ëÊ¸É®²È¤ò