長崎署は7日、長崎市の60代女性が偽電話詐欺で計2240万円をだまし取られたと発表した。犯行グループは女性からマイナンバーカード情報を聞き出し、インターネットバンキングで女性名義の口座を開設して金を振り込ませていた。偽電話詐欺は、犯行グループが準備した口座に振り込ませるのが一般的で、県警は「新たな手口」として注意を呼びかけている。