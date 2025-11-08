長崎県警五島署は7日、五島市内の70代男性が偽電話詐欺の被害に遭い、現金計970万円をだまし取られたと発表した。署によると、男性は10月18日、国際電話の「＋」から始まる番号で「NTTドコモカスタマーセンター」を名乗る男から着信があった。その後、代わった秋田県警の警察官を名乗る男から「捕まえた詐欺の犯人があなたから口座を買ったと話している」「身の潔白を証明するために捜査協力金を出して」などと言われ、今月5日ま