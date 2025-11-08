立憲民主党長崎県連は、来年2月8日投開票の知事選で、新人で元副知事の平田研氏（58）を推薦することを決めた。党本部には上申せず、県連推薦とする。県連によると、5日に常任幹事会の役員12人の全会一致で決めた。山田朋子代表は「副知事時代の実績や能力などを踏まえ、総合的に判断した」と話した。知事選には、再選を目指す現職の大石賢吾知事（43）も立候補を表明している。（貞松保範）