九州のキリシタン大名による「天正遣欧少年使節」がローマ教皇に謁見（えっけん）して、今年で440年になる。少年たちの出身地などの長崎県内自治体が今夏、使節団と同年代の中高生を欧州に派遣する事業に取り組んだ。参加者たちは、船旅で数年かけて渡欧し、現地で見聞を深めた当時の人々に思いをはせた。天正遣欧使節は伊東マンショ（宮崎県西都市出身）、千々石ミゲル（雲仙市出身）、中浦ジュリアン（西海市出身）、原マル