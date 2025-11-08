佐賀県鳥栖市議選は9日に告示される。定数22に対し、現職15人、新人10人の計25人が立候補を表明しており、選挙戦になる見通し。JR鳥栖駅周辺の整備や経済活性化、子育て支援などを軸に論戦が交わされるとみられる。投開票は16日。立候補予定者の党派別内訳は自民2人、立憲民主2人、公明2人、共産2人、参政1人、無所属16人。参政が同市議選に公認候補を擁立するのは初めて。女性は前回の7人を上回る8人が準備を進めている。立