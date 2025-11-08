うれしの茶発祥の地とされる佐賀県嬉野市嬉野町の不動山地区で6日、ローマ教皇レオ14世に贈る茶の出発式があった。地元生産者ら約30人が見送り、世界平和とうれしの茶のさらなる海外展開に期待を込めた。不動山地区には推定樹齢約360年の国指定天然記念物「嬉野の大茶樹」があり、江戸初期に長崎から迫害を逃れたキリシタンの関連遺跡も残る。こうした地域の文化的な資産を生かそうと2013年に贈呈を始め、今年で13回目。式で