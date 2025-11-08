佐賀県内外の障害者が手がけた作品を集めた「関係するアート展」（県主催）が、佐賀市の県立博物館で開かれている。常識にとらわれない色や形の食べ物、気が遠くなるくらい繰り返し描かれた魚、人の背丈を優に超える鉄のオブジェ…。緻密で、大胆で、意表を突く約250点がそろった。5回目となる今回のサブタイトル「感性という本性。」には「自分の感性のままに鑑賞してほしい」との願いが込められている。30日まで。作品数は前