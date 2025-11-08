間近で見る観音像、トラや馬など干支（えと）の置物。流麗な袈裟（けさ）のひだや毛並みなどの凹凸が、白磁に光と影の繊細な濃淡を生み出す。「元のデザインとなる原型作りから焼成まで、今は私一人で仕上げています」佐賀県伊万里市大川内山地区の窯元「福岡大五窯」で、後継者の福岡友紀子さん（53）が、自ら手がける制作の全工程を教えてくれた。馬を一体作るには、原型から取った型が胴体や顔など6組必要。陶土を液体