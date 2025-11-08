初めて野球日本代表に選出されたソフトバンクの松本裕樹投手（29）が他球団投手に刺激を受けている。15、16日の韓国との強化試合（東京ドーム）に向けた宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎での強化合宿2日目の7日も投球練習は行わず、軽めのキャッチボールなどで調整。一方、ブルペンでは中日の松山や巨人の大勢の投球を後ろから見学し「明らかに投げているボールがすごい。こうして見ることで聞きたいことも増えてくる」