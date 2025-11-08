剣豪・宮本武蔵は剣術や兵法にとどまらず、精神や芸術を追究し悟りの境地に至ったという。その過程をCG映像と音で表現したイベント「LuxNight（ルクスナイト）KUMAMOTO2025〜宮本武蔵の悟りと細川文化」が7日、熊本市中央区の水前寺成趣園（じょうじゅえん）で始まった。12月7日まで。熊本国際観光コンベンション協会が夜のイベントによって滞在型の観光客増加につなげようと主催した。武蔵は細川忠利公に招かれ、晩年