櫻井翔が総合司会を務める日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2025』が29日に放送。今年は第1部(15:55〜16:55 ※関東地区ほか)、第2部(19:00〜22:54)の2部制で生放送される。『ベストアーティスト2025』総合司会の櫻井翔今年のテーマは「音楽の旅〜Music journey〜」。司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナが担当し、櫻井の脇を固める。櫻井のコメントは、以下の通り。――今年も『ベストアーティスト』の総合司会を務