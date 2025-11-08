【全2回（前編/後編）の前編】26年にわたって未解決だった殺人事件の容疑者がついに捕まった。逮捕された安福久美子（69）はこの間、犯行現場からも近い名古屋市内の一角で息をひそめて暮らしていた。自ら出頭し、取り調べにも素直に応じているものの、いまも殺害した動機は謎のままだ……。＊＊＊【写真を見る】高校時代の安福容疑者似顔絵と比較するとよく似ている「10月31日の14時過ぎ、刑事さんから“今夜、犯人を逮捕し