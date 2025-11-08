中国で3隻目となる空母「福建」が就役しました。中国国営の新華社通信はきのう、南シナ海に面する中国南部・海南島の軍港で国産空母「福建」が5日に就役したと報じました。式典には習近平国家主席が出席し、艦内を視察しました。中国習近平 国家主席「テスト飛行にも尋常でない勇気が必要で、とても素晴らしいことだ。皆、英雄だ」「福建」は艦載機を加速して発進させる「電磁式カタパルト」を装備しているのが特徴で、3隻