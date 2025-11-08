東京都の小池知事は相場より2割ほど安い家賃で暮らせる「アフォーダブル住宅」を子育て世帯に供給する方針を明らかにしました。小池百合子 東京都知事「子育て世帯などが手頃な家賃で住みやすい、アフォーダブルな住宅を供給するファンドの事業者の選定をしました」都内でも住宅価格の高騰が課題となる中、小池都知事は子育て世帯に対し、家賃が相場よりも2割ほど安い「アフォーダブル住宅」を供給する方針を明らかにしました