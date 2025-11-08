首都圏近郊には、歴史ある庭園や神社仏閣から山岳地帯の雄大な景色まで、多彩な紅葉スポットが広がっています。なかには公共交通機関で気軽にアクセスできて、旅行気分も味わえるスポットも！ この記事では、東京郊外・神奈川・埼玉・千葉・茨城の紅葉名所10ヶ所を、見どころや例年の見頃、ライトアップ情報、交通アクセス情報とともにご紹介します。東京都郊外の紅葉スポット高尾山/東京都高尾市「高尾山」の紅葉の中を進む高尾山