遺産を巡るトラブルの原因の一つとして「相続人の伴侶（夫・妻）」があるという。法定相続人ではない伴侶が介入してくる理由とは。実例とともに虎ノ門法律経済事務所の中村賢史郎弁護士にアドバイスしてもらった。（ライター岩田いく実監修／虎ノ門法律経済事務所横須賀支店中村賢史郎弁護士）遺産総額5000万円以下の普通の家庭でこそ相続でもめる遺産をめぐる争い、と耳にすると億を超える高額の遺産をめぐるものと想像す