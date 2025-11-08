大谷翔平選手と山本由伸選手がロサンゼルス・ドジャースの優勝記念で行ったスピーチが、絶賛されています。いつもは通訳を付ける大谷選手が、自ら英語で語りファンの心をつかんだ表現とは？去年は「サンキュー」が精一杯だった山本選手が「地域への敬意も含んだ素晴らしいコミュニケーション力」と称賛されているのは、なぜでしょうか？成功したポイントを、英語コーチングスクール経営の専門家が解説します。（トライズ三木雄信