大谷翔平選手と山本由伸選手がロサンゼルス・ドジャースの優勝記念で行ったスピーチが、絶賛されています。いつもは通訳を付ける大谷選手が、自ら英語で語りファンの心をつかんだ表現とは？去年は「サンキュー」が精一杯だった山本選手が「地域への敬意も含んだ素晴らしいコミュニケーション力」と称賛されているのは、なぜでしょうか？成功したポイントを、英語コーチングスクール経営の専門家が解説します。（トライズ三木雄信
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 交番勤務中に行為か 2人懲戒処分
- 2. 容疑者の女 夫不在の日を把握か
- 3. 山本代表 あっさり論破されX呆れ
- 4. 家族ごと殺す 15歳が教諭脅迫か
- 5. 偽物ラブブから発がん性物質 韓
- 6. 「感じたふり」やめるべきか
- 7. 妻が突然死 0歳双子を育てる父親
- 8. 中国製電気バス 遠隔制御可能か
- 9. 高市氏 午前3時の勉強会を陳謝
- 10. 下戸役13年の松重豊に「おわび」
- 1. 交番勤務中に行為か 2人懲戒処分
- 2. 容疑者の女 夫不在の日を把握か
- 3. 家族ごと殺す 15歳が教諭脅迫か
- 4. 妻が突然死 0歳双子を育てる父親
- 5. 高市氏 午前3時の勉強会を陳謝
- 6. 娘を殺害か「自分も死のうと…」
- 7. 小学6年生と性行為か 男を逮捕
- 8. 福岡市南区で自転車に乗る男が女性を待ち伏せし「ペダルにズボンが引っかかった」「助けてほしい」と声かけ
- 9. 「クマらしき個体」驚きの正体
- 10. フグを無免許で調理 3人呼吸困難
- 1. 下戸役13年の松重豊に「おわび」
- 2. 高市早苗首相「レジ」5回連発
- 3. 選挙ポスターに「男性器」 苦情
- 4. 聖地で スポーツカー検挙を実施
- 5. 枝野幸男氏「高市早苗さん」呼び
- 6. 女性に性暴行し殴打か 男を逮捕
- 7. 流行語大賞に「隠れ野球用語」?
- 8. デニーズ トレパク巡り引用確認
- 9. 処遇改善 自衛官の給与アップへ
- 10. 10年間1位 高校生のなりたい職業
- 1. 偽物ラブブから発がん性物質 韓
- 2. 中国製電気バス 遠隔制御可能か
- 3. 赤十字マーク K-POPアイドル物議
- 4. GTA6発売 2026年11月19日に延期
- 5. 中国の「限韓令」解除は難しい?
- 6. インド 野良犬の捕獲をまた命令
- 7. 大エジプト博物館がオープン
- 8. 韓の倒壊事故で生き埋め 3人死亡
- 9. 自宅のロボット掃除機を管理
- 10. 香港で相次ぐ貴金属密輸案件
- 1. LINE送信取消 通知ナシで可能に
- 2. 日産自動車 横浜本社ビル売却へ
- 3. マツダが中間決算 452億円の赤字
- 4. 高市トレードは崩れない可能性
- 5. 実家2500万円相続 税金はかかる?
- 6. 味の素 一時ストップ安の水準に
- 7. 有利なのは中国 輸出のせい?
- 8. 蘭 ネクスペリアへの規制解除か
- 9. 異例の展開 米中首脳会談の異例
- 10. TVから消えた「時代劇」の現実
- 1. Apple 史上最大の新製品ラッシュ
- 2. THE NORTH FACEがAmazonでセール
- 3. 桃鉄2 事前予約で19%オフに
- 4. Anker製ポータブル電源がお得に
- 5. キャリアの設備投資 2025年版
- 6. ノルウェーで運用されている中国製電動バスにリモートアクセス機能が隠されていることが発見される
- 7. 毎日300kg余ってしまうシートベルトで、カメラストラップを作りました #JapanMobilityShow
- 8. 小さくてもタフ 簡単な焼き網
- 9. FTTHの純増数は緩やかな減少傾向もワイヤレス市場は堅調に拡大- MM総研
- 10. 楽天モバイル 値上げしない宣言
- 11. スクリーンにフルコミット！ 折りたたみiPhoneのセルフィーカメラは画面下埋め込み？
- 12. カプコンカフェ 池袋店＆梅田店「たまごっちのプチプチおみせっちシリーズ」とのコラボメニューを大公開
- 13. シンプルデスク専用の2cm・5cm高さ調整パーツを発売
- 14. 写真も動画もこれ一つでOKのフルサイズミラーレスカメラ「SIGMA fp」
- 15. Switch有機ELモデル 旧型と比較
- 16. Xiaomi電動シェーバーが安すぎる
- 17. 「リシテア/就業管理」、勤務入力の問い合わせ対応を生成AIで自動化 - 日立ソリューションズ
- 18. Googleのスマートディスプレイ「Nest Hub Max」レビュー 家族で一緒に使うことを意識した大画面モデル
- 19. 中古パソコンを溺愛 情熱を語る
- 20. NBシューズがAmazonで最大54%OFF
- 1. 大谷を煽った大物にドレイク反撃
- 2. 由伸に「酒代を払わなくていい」
- 3. 帰国のキム・ヘソンに周囲騒然
- 4. 大谷に20個敬遠 抑えきれず
- 5. 巨人・岡本狙う「30億」の上積み
- 6. 大谷翔平に新たな勲章 米で発表
- 7. DeNA球団社長 前田は「へー」
- 8. 朗希に 抑え転向打診待ち受ける?
- 9. 大谷ライバルに「不運」と同情が
- 10. ミランとインテル 348億円で買収
- 1. 山本代表 あっさり論破されX呆れ
- 2. ヒカル 子に対する考えが物議
- 3. フワ プロレスで活動復帰へ
- 4. JK写真背景に ジャッジが謝罪
- 5. 寺田心の「赤リップ」に騒然
- 6. 福田典子 花田優一氏と交際
- 7. 高市首相vs岡田克也氏 応酬20分
- 8. 元暴走族総長 当時の武勇伝告白
- 9. Cocomi熱愛か 相手と父に共通点?
- 10. 20年に実刑判決 新井浩文が復帰
- 1. 不倫相手との連絡にPayPay利用
- 2. 経験なし 55歳独身女性の恋愛
- 3. 職場の人間関係 心病まないコツ
- 4. 母の「身の丈に合った式を」を無視した結果 → 夫婦で『最悪の結婚初夜』を迎えてしまった理由
- 5. 冷え込み対策に GUのブルゾン
- 6. 40・50代が真似できそうなGU商品
- 7. 40・50代におすすめ 外ハネボブ
- 8. 「恋」に落ちてしまう女性の洋服
- 9. 義母との同居は「絶対無理やわ」
- 10. ユニクロ 続々柄アイテム登場中