8日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比100円高の5万410円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万276.37円に対しては133.63円高。出来高は1万5744枚だった。 TOPIX先物期近は3310ポイントと前日比16ポイント高、TOPIX現物終値比11.15ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50410+100 15744 日経225mi