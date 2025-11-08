日本ハムからドラフト2位指名された大阪学院大のエドポロが同大で契約金7000万円、年俸1100万円で仮契約を結んだ（いずれも金額は推定）。総合格闘家のエドポロキングを兄に持ち、1メートル90、101キロの外野手は「これから頑張るぞという気持ちになった」と決意を新たにした。ドラフト後は路上で見知らぬ人から声を掛けられることも多くなり、サインについては「これから友達に考えてもらいます」と笑顔を見せた。