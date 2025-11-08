プロ野球・ロッテは7日、10月14日に制作発表したドキュメンタリー映画のタイトルが「MARINES DOCUMENTARY 2025 すべての敗れざる者たちへ」に決定したことを発表。映画特設サイトにてティザー映像を公開しました。本作品は春季キャンプから密着で取材を開始し、選手の素顔や試合の裏側などチームの様々な姿を描くドキュメンタリー映画。2023年から続く3作目です。映画は12月12日から上映されます。今回の映画は千葉県出身の志真 健