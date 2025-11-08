◇第50回社会人野球日本選手権大会2回戦三菱自動車岡崎2―1Honda（2025年11月7日京セラD）三菱自動車岡崎がサヨナラ勝ちし、4強入りした19年以来の8強に進出した。9回から救援した新人の清川大雅が、タイブレークの延長10回を含む2回を無安打無失点。「フォークをよく振ってくれたので、決め球にできた」。最速150キロ右腕は、同大の1学年先輩にあたる日本生命・真野の好投をホテルで見届けてから球場入り。「大学の時に