凱旋門賞で１４着に敗れた今年のダービー馬クロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇）がジャパンＣ（３０日・東京）を目指すことが明らかになった。所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表。鞍上は引き続き北村友に依頼している。態勢が整わない場合は有馬記念（１２月２８日・中山）に目標を切り替える方針で、予備登録していた香港Ｃ・Ｇ１（１２月１４日・シャティン）の招待は辞退した。