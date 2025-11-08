「有力馬次走報」（７日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆今年のフェブラリーＳ２着馬で、ダート重賞３勝馬のサンライズジパング（牡４歳）が栗東の新谷厩舎から前川恭子厩舎に移籍した。３日のＪＢＣクラシック１０着後は滋賀県のチャンピオンヒルズに放牧中。前川師は「能力のある馬ですし、責任を感じています。頑張ります」