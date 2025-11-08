早期の?自分超え?が絶対王者撃破のカギだ。フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦ＮＨＫ杯初日（７日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）、男子ショートプログラム（ＳＰ）は、エースの鍵山優真（２２＝オリエンタルバイオ・中京大）が９８・５８点で首位発進した。演技後に思わず天を仰いだ。この日は全てのジャンプを着氷させたが「エッジの引っ掛かりが中途半端になった」とキャメルスピンの姿勢が崩れて０点