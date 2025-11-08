世の中には様々な仕事があり、働いたことのある人でないと知り得ないものも……。ラブホテルの従業員もその一つだろう。投稿を寄せたのは北海道の50代女性。ラブホでベッドメイクの仕事をしていたという。「想像するほど変な仕事でもなくて、普通のホテルと比べても、風呂がユニットバスじゃないのとアメニティに避妊具があるぐらい」だが、ラブホなだけに中には変わった客もいたようだ。あくまで投稿者個人の体験談であるが、少し