労働時間と給料は見合っていない…そんな理不尽な環境だったら逃げ出したくなる。投稿を寄せた東京都の40代男性（事務・管理／年収950万円）は、人材派遣会社の総務課で働いていたときのことを振り返った。男性は徹夜で残業する一方、「上司である総務課長と総務部長は定時の19時で退勤」するという状況だった。（文：長田コウ）「給料据え置きでわけのわからない昇格をしました」さらに理不尽なことに、「残業代は給与に見なし時