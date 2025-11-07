本田技研工業株式会社は、上級ミニバン「ODYSSEY（オデッセイ）」の一部改良モデルを発表し、2025年11月7日に発売すると発表した。 今回の改良では、全グレードに2列目大型ロールサンシェードを標準装備するほか、「e:HEV ABSOLUTE・EX BLACK EDITION」には日本初採用となる新ボディカラー「ダイヤモンドダスト・パール」を追加。細部にわたる快適性と質感の向上が図られた仕様での展開となる。興