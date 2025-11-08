◆女子ゴルフ最終プロテスト最終日（７日、岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ＝６４６４ヤード、パー７２）４日間７２ホールの戦いが終わり、１８位タイまでの２２人が突破した。沖縄カトリック高３年の１８歳、吉崎眞夏（マーナ）が通算３アンダーの９位で一発合格を果たした。３日目は７１と伸ばしきれず圏外の３０位だった。「昨日終わってから号泣していた。本当に思うようにいかなかったので。ここまで準備してきて、今までや