◇フィギュアスケートグランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦ＮＨＫ杯第１日（７日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が９８・５８点でトップに立った。「人生で初めて」というミスで、スピンが０点となるハプニングも貫禄の首位発進を果たした。２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンのＧＰシリーズ初戦、日本勢男子初の大会３連覇に挑