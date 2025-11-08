日本高野連は７日、大阪市内で今夏甲子園の運営委員会を行い、「２部制」や暑さ対策に関する結果を報告した。全４９代表校にアンケート調査を行い、大会史上初めて実施した「夕方開幕」と導入２年目の「２部制」について、９割以上が暑さ対策として「効果があった」と回答した。一方、第４日第４試合（綾羽―高知中央）が史上最も遅い午後１０時４６分に終了。「教育的配慮の観点から遅くまでやることに疑問を持った」や、継続