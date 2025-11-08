花博マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」のぬいぐるみ。ヒマワリやブロッコリーなどの種子と一緒にロケットで運ばれ、ISSの日本の実験棟に保管されている（国際園芸博覧会協会提供）2027年に横浜市で開かれる国際園芸博覧会（花博）のマスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」のぬいぐるみがロケットで打ち上げられ、宇宙を旅している。博覧会協会によると、国際宇宙ステーション（ISS）の実験棟に保管され、来春帰還