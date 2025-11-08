インドネシアの首都ジャカルタで、高校の敷地内にあるイスラム教の礼拝堂で複数の爆発があり、生徒ら50人以上がけがをしました。警察は爆発に関与したとみられる17歳の少年を逮捕しています。7日、ジャカルタの高校内にあるイスラム教の礼拝堂で複数の爆発が起きました。当時、集団礼拝のために多くの生徒らが集まっていて、現地の映像からは、けがをした人が次々と担架で運ばれる様子が確認できます。ロイター通信によりますと、