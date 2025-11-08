timeleszの松島聡と俳優の白洲迅が主演する、テレビ朝日系オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』（毎週土曜後11：00）第6話が、きょう8日に放送される。このほど第6話の見どころと場面写真が到着。さらに第6話放送終了後には、timeleszが歌うこのドラマの主題歌「レシピ」に乗せた特別PR動画の配信を開始する。【写真】でっかいケーキに興味津々な松島聡＆猪俣周杜ら元カノから娘を預けられた、接骨院を営む千石哲（松島