タイ国籍の12歳の少女が東京都内のマッサージ店で違法に働かされていた事件をめぐり、タイ警察は「母親は台湾にいる」と明らかにしました。タイ国家警察のキッタラット長官は7日、都内で母親から引き渡されたとみられるタイ人の12歳の少女が違法に働かされていた事件について、人身売買事件として捜査を本格化させる考えを示しました。母親については「現在、台湾の台北にいる」と明らかにしたうえで、「帰国させて法的措置をとる