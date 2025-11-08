診療所の経営事業者の倒産が高水準で推移している。本稿ではその理由を分析する（画像：Pressmaster / PIXTA）【グラフを見る】2000年以降の「診療所」経営事業者の倒産件数推移。2025年の水準の高さが一目瞭然！かかりつけ医として軽い病気・怪我の治療や健康相談などを担う身近な存在の「診療所（クリニック）」。その経営事業者の倒産（法的整理、負債1000万円以上）が高水準で推移している。下図を見てほしい。2000年以降、年