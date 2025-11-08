メジャーからも評価される今井の去就に注目だ(C)Getty Images村上でも、岡本でもない。MLBが最も欲しているのは「IMAI」だ。ストーブリーグを迎え米各種メディアではFA市場の選手の格付けが盛んだが、ここにきてうなぎ上りの評価を得ているのが西武・今井達也。まだ西武球団からポスティングシステムの行使についての正式なアナウンスはないが、このオフのメジャー挑戦は規定路線のようにその名前が終始躍っている。【動画】今井